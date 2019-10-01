Источник: три станции Фрунзенского радиуса метро Петербурга получили разрешение на ввод

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Ростехнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех новых станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник, близкий к ведомству.

"По итогам завершившейся проверки готовности трех станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" выдано положительное заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации", - сказал собеседник агентства.

Проверка готовности станций к работе была завершена 30 сентября, исполнительная документация соответствует требованиям проектной документации. Как ранее сообщил агентству руководитель Северо-Западного управления ведомства Константин Давыдов, все выявленные нарушения, указанные в предписании от 30 августа 2019 года, устранены.

Проверены системы безопасности пассажиров и движения поездов, системы автоматической противопожарной защиты, системы гражданской обороны и антитеррористической защищенности, а также системы вентиляции, вертикального транспорта, системы водоснабжения и водоотведения станций и перегонных тоннелей. Допущены в эксплуатацию системы энергоснабжения и энергосбережения.

В сентябре губернатор Петербурга Александр Беглов посетил три новые станции, после чего сообщил, что их открытие снова переносится, они будут работать без пассажиров в тестовом режиме. По его словам, это было необходимо для наладки и тестирования всех систем для безопасности граждан.

Строительство объектов велось с 2013 года. Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской (пятой) линии Петербургского метрополитена. Участок проходит вдоль улицы Бухарестской во Фрунзенском районе, его пропускная способность составляет 40 пар поездов в час, планируемый объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров в сутки. Совокупная стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 млрд рублей.