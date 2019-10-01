Радиостанция "Маяк" запустила первую в России премию для производителей подкастов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Радиостанция "Маяк" объявила о запуске первой в России премии для авторов подкастов - Russian Podcast Awards 2019, сообщили во вторник в пресс-службе радиостанции.

"Стартовал прием заявок на премию Russian Podcast Awards 2019. Организатором и учредителем премии является радиостанция "Маяк". К участию принимаются работы, сделанные за прошедший год. Лучшие проекты получат возможность звучать в эфире радиостанции "Маяк", - отметили в пресс-службе. Заявки принимаются до 30 ноября этого года. Имена лучших подкастеров объявят в декабре.

"Если вы ведете свой аудиоблог и хотите, чтобы о нем узнала вся страна, этот конкурс для вас. Выбирать лучших будут пользователи Сети и профессиональное жюри", - отметили в пресс-службе.

Каждые выходные в эфире станции можно услышать проект "Центральная подстанция", в рамках которого звучат популярные подкасты.

Согласно результатам исследования сервиса Яндекс.Музыка, 69% опрошенных нравится формат подкастов. Количество прослушиваний аудиопрограмм с начала лета 2019 года выросло на 60%. Подкасты "живут" на разных площадках - iTunes, VK, SoundCloud, PodFM, ODEO, Singing Fish, Podcast Alley, Podcast News, Digital Podcast и других.

Наибольшей популярностью пользуются шоу о путешествиях, музыке, литературе, кино, а также подкасты, посвящённые саморазвитию и изучению английского языка. Многие каналы принадлежат известным редакциям.