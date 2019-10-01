Избитой девочке из Ингушетии проведут реконструктивные операции на правой руке

МАГАС, 1 октября. /ТАСС/. Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии проведут избитой семилетней девочке из Ингушетии реконструктивные операции на правой руке, часть которой была ампутирована в начале августа, сообщили ТАСС в пресс-службе НИИ.

"Лечение Аиши Ажиговой проходит по ранее намеченному плану, необходимо еще время для начала реконструктивных операций на правой ручке. Лечение сопровождается проведением комплексной реабилитации. Девочка чувствует себя хорошо", - сказали в пресс-службе.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами, ожогами и порезами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать. 7 августа врачи провели удаление омертвевшей части руки, включая кисть и предплечье.

В избиении ребенка обвиняется 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей. Она была задержана 4 июля. В отношении нее возбудили уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.