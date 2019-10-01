В Архангельской области создан заказник для сохранения малонарушенных лесов

АРХАНГЕЛЬСК, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Архангельской области одобрило во вторник на своем заседании постановление о создании заказника в междуречье Северной Двины и Пинеги (Двинско-Пинежский государственный природный ландшафтный заказник). Как сказал журналистам после заседания глава региона Игорь Орлов, заказник создан в уточненных границах с учетом мнения местных жителей, муниципалитетов и лесопользователей.

"Сам факт появления этого документа, принятого решения, постановления правительства Архангельской области - это результат огромной работы, которая была проведена в течение ряда лет. <…> В итоге все, я считаю, довольны этим решением. Это подтвердили и общественники. Это, безусловно, согласовано с жителями, главами муниципалитетов, представительными органами муниципалитетов, это удовлетворяет правительство и меня как губернатора <…> принято сбалансированное решение", - сказал журналистам Орлов.

Инициаторами создания заказника выступили российские и международные экологические организации, в частности Всемирный фонд дикой природы России (WWF), выступающие за сохранение уникального природного наследия двинской тайги. Работы над созданием заказника велись более 20 лет. Камнем преткновения было определение площади и границ заказника. Природоохранные организации предлагали создать ООПТ на площади почти 500 тыс. га, в итоге заказник создан на площади 302 тыс. га.

Цель создания заказника - сохранить старовозрастные ельники и часть сосняков в том виде, в каком они когда-то были. По результатам обследований, проведенных в 2018 году, выявлено, что на территории есть деревья, которым более 400 лет. "Учеными установлено, что обследованные леса относятся к категории малонарушенных, так как здесь никогда не проводились промышленные рубки", - сказал на заседании правительства региональный министр природных ресурсов и ЛПК Александр Ерулик.

В заказнике будут охраняться редкие виды растений и животных, в частности, на его территории были обнаружены дикие лесные северные олени. Как пояснил министр, после создания заказника лес для местных жителей не будет закрыт. "Никаких запретов для местного населения, в части сбора грибов и ягод, посещения территории заказника, охоты, положением о заказнике не установлено", - отметил Ерулик.