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Законопроект об аттестации экскурсоводов в ближайшее время может быть внесен в Думу

Как сообщил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, документ находится на завершающей стадии перед внесением

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Законопроект об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников находится в высокой степени готовности, как ожидается, в ближайшее время правительство внесет его в Госдуму. Об этом сообщил во вторник зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

"Сейчас в ходе подготовки "правительственного часа" с министром экономического развития коллеги [из правительства] держат вопрос на контроле и планируют в ближайшее время внести законопроект об обязательной аттестации гидов в Госдуму. Он находится на завершающей стадии перед внесением", - сказал Фомин на совещании в Совфеде, на котором обсуждаются вопросы развития социального и спортивного туризма.

Он напомнил, что этот вопрос является одним из приоритетных для Совета Федерации и находится на контроле у председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ разрабатывает законопроект об обязательной аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников. В нем прописаны требования к гидам, экскурсоводам и проводникам, а также фиксируются профессиональные стандарты для деятельности инструкторов-проводников, от которых зависит безопасность туристов. Кроме того, законопроектом определяются уровни сложности маршрутов, требования к ним, их классификация (водные, горные, подземные и другие).

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияФомин, Игорь Вадимович
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