В Грозном объявили имена пяти финалистов конкурса "Учитель года России - 2019"

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Имена пяти финалистов конкурса "Учитель года России - 2019" назвали во вторник в Грозном по итогам второго очного тура, ими стали педагоги из Волгоградской, Саратовской областей, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Татарстана, передает корреспондент ТАСС.

"Учитель русского языка и литературы Лариса Арачашвили из Волгоградской области, учитель французского языка Марина Зезкова из Санкт-Петербурга, учитель географии Павел Красновид из Подмосковья, учитель биологии Наиль Мирсаитов - Республика Татарстан, учитель химии Вероника Романова - Саратовская область", - сказал председатель жюри конкурса и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Завершающий тур испытаний "учитель - лидер", на котором нужно провести публичную лекцию и "разговор с министром" пройдет 3 октября в Москве, а 4 октября состоится концерт в честь Дня учителя и награждение победителя и призеров Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2019".

Проведение юбилейного конкурса в Чечне стало возможным после победы чеченского педагога Алихана Динаева в 2018 году. Конкурсные испытания проходят на базе гимназии №14 и математической школы №1 имени Х. И. Ибрагимова в Грозном. Официальное открытие федерального этапа "Учителя года России" состоялось 22 сентября.