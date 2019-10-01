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Похожий на Боярского мужчина припарковал Mercedes на встречной полосе в центре Петербурга

ГИБДД начала проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после размещения в интернете фотографий с припаркованным с грубым нарушением правил дорожного движения (ПДД) в центре города автомобилем Mercedes и мужчиной, похожим на народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"По факту размещенного в интернете материала проводится проверка", - сказала представитель ведомства.

Ранее в социальных сетях, а затем и в городских СМИ Петербурга появилась фотография, на которой виден кроссовер Mercedes, припаркованный на встречной полосе на Невском проспекте у пересечения с улицей Большая Конюшенная. На фотографии также виден мужчина, похожий на Боярского.

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