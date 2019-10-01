Дамбу в Петербурге открыли после угрозы наводнения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Створы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Невской губе Финского залива в Санкт-Петербурге открыли во вторник вечером, движение судов по корабельному фарватеру восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

"Все затворы КЗС поочередно переведены в штатное положение "открыто" к 18:00 мск. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено в 17:45 мск", - говорится в сообщении на сайте комплекса.

Створы дамбы были закрыты во вторник утром из-за угрозы наводнения в связи с прогнозом синоптиков об усилении ветра до 24 метров в секунду. На среду в управлении МЧС по Петербургу также прогнозируют неблагоприятные погодные условия и ветер с порывами до 20 метров в секунду.