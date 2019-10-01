Эксперт: около 40% женщин в России работают на предприятиях без корпоративной медицины

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 40% российских женщин работают на малых и средних предприятиях, где плохо развито или вовсе нет корпоративного здравоохранения. Об этом сообщил во вторник председатель Комиссии по индустрии здоровья Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), исполнительный вице-президент РСПП, заслуженный врач России Виктор Черепов.

"Около 40% работающих женщин работают на малых и средних предприятиях, где нет корпоративного здравоохранения, где нет финансовых возможностей дополнительно выделять средства на профилактику и предупреждение профессиональных заболеваний", - сказал он на совещании экспертного совета по реализации проекта "Здоровье работающих женщин".

По словам Черепова, в частности это связано с тем, что за последние 20 лет на предприятиях страны резко сократилось число медработников. Кроме того, за последние три года эксперты РСПП, совместно с Минздравом и медицинским сообществом также пришли к выводу, что только усилий органов здравоохранения для поддержания охраны здоровья недостаточно. "У нас, совместно с компаниями лидерами корпоративного здравоохранения, с привлечением фармацевтических компаний и всех уровней системы здравоохранения, родился такой пилотный проект, как "Здоровье работающих женщин", который реализовывается в Центральном, Сибирском и Приморском федеральных округах", - рассказал врач.

Он пояснил, что основная задача данного проекта, информировать население о рисках для здоровья, о проведении профилактических мероприятий, а также повышать санитарную грамотность. Второй блок проекта затрагивает непосредственно врачей - это повышение их квалификации, а также подготовка кадров.

Здоровье женщин

По данным руководителя Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбековой, в России три главных фактора, влияющих на здоровье женщин. "Первый - это благосостояние граждан. Другими словами, сколько денег в кармане, на столько и можем позволить себе жить. Доступность и качество медпомощи и распространенность вредных привычек", - рассказала она.

В рамках нацпроекта "Демография" большие средства выделены на поддержку семей, однако, по мнению Улумбековой, этого недостаточно, "в это надо вкладывать и вкладывать". Для улучшения ситуации также следует повышать рождаемость детей в стране. В частности, помочь может сокращение числа абортов. "У нас есть такое, как предабортное консультирование. Вот если мы повысим его эффективность, по нашим расчетам, то это может спасти 21 тыс. детей в год. Причем инвестиции не более 500 млн рублей в год", - добавила она.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ, профессор Лейла Адамян в свою очередь дала несколько советов о том, что нужно делать каждому человеку, чтобы прожить как минимум до 70 лет. "Это мотивация, это активная позиция - физическая и ментальная, это увлечения, это семейные ценности, религия и добро. По крайней мере все, кто долго живет, они живут в семье, и у них есть вторая половинка, у них есть увлечения, они творцы", - отметила она.