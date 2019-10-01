Бэнкси объявил об открытии выставочного зала для своих работ и их продаже через интернет

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Британский художник Бэнкси объявил во вторник об открытии выставочного зала для собственных работ. Он опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о начале функционирования небольшого салона в районе Кройдон в Лондоне под названием Gross Domestic Product ("Валовой внутренний продукт").

"Этот выставочный зал - исключительно для показа. Я открываю сегодня магазин (хотя его двери в действительности не открываются). Это в Кройдоне. Возможно, лучше всего осматривать его ночью", - написал художник, подтверждая свою причастность к внезапному появлению салона в одном из заброшенных магазинов на юге британской столицы.

В Instagram также дается краткая предыстория новой торговой марки Бэнкси. В частности, указано, что Gross Domestic Product была создана в ответ на продажу открыток с изображением работ художника без его разрешения. "Этот магазин появился в результате судебного процесса. Компания по производству открыток пытается юридически завладеть именем Бэнкси, отобрав его у художника. Ему посоветовали, что лучшим способом предотвратить это станет продажа собственного ассортимента товаров под его именем", - говорится на странице художника в социальной сети. Указывается на то, что торговля будет вестись в интернете по ценам, начинающимся от £10 ($12), а сам выставочный зал просуществует всего несколько недель.

Среди десятков объектов, представленных на витрине, - пуленепробиваемый жилет, который Бэнкси сделал специально для выступления британского музыканта Stormzy, работающего в стиле хип-хоп, из Кройдона на прошедшем в этом году фестивале Гластонбери. Еще одной из работ, размещенных в выставочном зале, стал переосмысленный Бэнкси мультипликационный персонаж Тони Тигр с пачки хлопьев компании Kellogg's. Изображенный в виде ковра-шкуры, он сопровождается надписью "Вы прибыли в место назначения".

Помимо этого, стены салона, который сам по себе является огромным арт-объектом, украшают часы. На их циферблатах нарисованы крыса - один из любимых персонажей мастера стрит-арта, детская люлька с десятками направленных на нее камер наружного наблюдения, чашки и тарелки с созданными художником персонажами, а также подписанные им баллончики из-под аэрозольной краски.

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".