В Хабаровском крае из-за паводка переселят порядка 250 семей

ХАБАРОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края приняли решение переселить порядка 250 семей в связи с тем, что их жилье признано непригодным для проживания в результате недавнего паводка. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук во время рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре.

"По предварительным данным, домов, которые признаны непригодными и требуют переселения, по краю порядка 250", - сообщил Литвинчук и уточнил, что речь идет о 250 семьях. В список вошли как квартиры, так и частные дома.

По словам зампредседателя, для пострадавших семей планируется приобретение жилья на вторичном рынке. "Но если кто-то откажется, то будем строить", - уточнил он.

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае сохраняется с конца июля. Были подтоплены десятки населенных пунктов. Основная волна паводка в регионе уже прошла, однако в воде все еще остается большое количество жилых домов, приусадебных и дачных участков. Власти края перечислили пострадавшим от паводка жителям региона почти 100 млн рублей, компенсации получили около 7 тыс. человек.