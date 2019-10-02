Власти Хабаровского края сообщили, что ущерб от паводка составил около 2 млрд рублей

ТАСС, 2 октября. Сумма нанесенного паводком ущерба Хабаровскому краю увеличилась по отношению к изначально прогнозируемой почти в два раза - с 990 млн до 2 млрд рублей. Об этом сообщил в среду журналистам в Комсомольске-на-Амуре зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

"Мы когда прогнозировали ситуацию, полагали, что будет порядка 990 млн ущерба... от паводка. Это касается и Амура-реки и от тайфуна, который прошел - он натворил больше, чем сам паводок. Но на сегодняшний день, уже когда пошли по домам, когда пошли проверять ситуацию по подтоплению, уже по нашим данным в пределах 2 млрд [руб] ... требуется затрат - все в комплексе. Единственно, что цифры будут защищаться, возможно, какая-то сумма будет скорректирована", - сказал Литвинчук.

Он уточнил, что в эту сумму включен и ущерб, и затраты на компенсации пострадавшим, и ремонт пострадавших от паводка домов, и переселение из аварийного жилья. Также учтены средства, потраченные на неотложные восстановительные работы по временным защитным сооружениям, которые выполнены на сумму около 300 млн рублей.

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае сохраняется с конца июля. В результате паводка были подтоплены десятки населенных пунктов. Основная волна паводка в регионе уже прошла, однако в воде все еще остаются большое количество жилых домов, приусадебных и дачных участков. Власти края перечислили пострадавшим от паводка жителям региона почти 100 млн рублей, компенсации получили около 7 тыс. человек.