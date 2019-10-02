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Верховный суд РФ признал незаконным указ губернатора Колымы о премиях госслужащим

Ранее Сергей Носов подписал указ о том, что некоторые чиновники области будут получать ежемесячные денежные поощрения в размере двух должностных окладов в случае их эффективной работы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Указ губернатора Магаданской области Сергея Носова, утверждающий порядок ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим региона, признан Верховным судом РФ недействующим. Об этом в среду сообщили журналистам в прокуратуре области.

"Верховный суд РФ доводы прокуратуры Магаданской области счел обоснованными, признал указ губернатора области недействующим", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее глава региона подписал указ о том, что некоторые руководящие категории чиновников области будут получать ежемесячные денежные поощрения в размере двух должностных окладов в случае их эффективной работы. Уточняется, что после выпуска документа прокурор области вынес протест, который губернатором был отклонен. Магаданским областным судом доводы прокурора также не были приняты во внимание.

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РоссияНосов, Сергей Константинович
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