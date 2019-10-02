Матвиенко: СФ учтет опыт Узбекистана при разработке закона против домашнего насилия

ТАШКЕНТ, 2 октября. /ТАСС/. Совет Федерации изучит положения принятого в Узбекистане закона об охранных ордерах при разработке нового закона о борьбе с домашним насилием, сообщила в среду спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

"Сейчас мы в Совете Федерации создали рабочую группу, отрабатываем новый закон по борьбе с домашним насилием. Знаю, что Олий мажлис [парламент Узбекистана] уже принял такой закон, мы с удовольствием изучим ваш опыт и учтем положения этого закона у себя", - сказала Матвиенко во время встречи с главой Сената Олий мажлиса (верхней палаты парламента) Танзилой Нарбаевой.

Закон об охранных ордерах президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал в сентябре.

Матвиенко ранее поручила сенаторам проанализировать состояние российского законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейного бытового насилия, чтобы принять меры, необходимые для защиты женщин. В СФ была создана рабочая группа для проработки этого вопроса. За принятие закона о профилактике домашнего насилия неоднократно высказывалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, предполагающий, что такие побои, нанесенные впервые, считаются административным правонарушением, а не преступлением.