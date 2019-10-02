Путин поздравил коллектив и учащихся Московского суворовского военного училища

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление преподавателям, учащимся и выпускникам Московского суворовского военного училища, которое отмечает 75-летие со дня основания. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Созданное в годы Великой Отечественной войны, училище славится богатой историей и многими поколениями выпускников, которые нашли свое призвание в ратной службе, на государственном поприще, в науке, культуре, бизнесе и через время пронесли искреннюю любовь к своей alma mater, замечательным учителям и наставникам", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что суворовцы и сегодня бережно чтут традиции родного училища, дорожат идеалами дружбы, воинского братства и взаимовыручки, а также ответственно относятся к учебе, общественной работе, участию в торжественных патриотических и церемониальных мероприятиях.

Московское суворовское военное училище 1 октября отметило 75-летие со дня основания. Первый набор воспитанников, который в основном комплектовался из сирот, а также детей сражавшихся на фронте красноармейцев, партизан и детей инвалидов войны, приступил к обучению 1 октября 1944 года.

За историю Московское СВУ провело 70 выпусков, его воспитанниками стали более 14 тыс. человек. Более 80 выпускников училища стали генералами, 11 - Героями Советского Союза и Российской Федерации.