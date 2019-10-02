ВЦИОМ: более половины россиян не хотели бы, чтобы их дети учились за рубежом

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более половины (59%) россиян не хотели бы, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за рубежом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в среду Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Не хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование за рубежом, 59% респондентов. Чаще этой позиции придерживаются граждане от 45 до 59 лет (63%) и старше 60 лет (70%)", - говорится в сообщении.

Основными причинами нежелания отправлять детей учиться за границу респонденты назвали хорошее качество образования в России (39%), принцип "где родился, там и пригодился" (39%), дешевизну учебы в РФ по сравнению с другими странами (13%), страх отпускать детей и внуков в другую страну (9%).

Обратного мнения придерживается почти каждый третий респондент (30%), при этом в наличии иностранного диплома у своих детей преимущественно заинтересованы молодые люди (51% среди тех, кому от 18 до 24 лет и 43% среди тех, кому от 25 до 34 лет). В списке стран, куда бы россияне отправили своих детей и внуков на учебу, лидируют Англия (38%), Германия (19%) и США (16%).

По мнению тех опрошенных, которые хотели бы отправить детей получать диплом в другую страну, за границей образование качественнее (47%), у выпускников будет выше шанс найти интересную работу с высокой зарплатой (15%). Часть респондентов также хотят, чтобы дети учились в стране с высоким уровнем жизни (13%) и имели международный диплом престижного университета (12%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 сентября 2019 года. Объем выборки составил 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.