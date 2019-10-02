Народные дипломаты из Норвегии планируют проехать по железной дороге по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, проехав по нему, следуя из Москвы в Крым. Об этом сообщил журналистам руководитель организации "Народная дипломатия. Норвегия" Хендрик Вебер.
Делегация из 22 общественников из США, Австралии и стран ЕС находится в Крыму с 30 сентября по 6 октября. Иностранные гости знакомятся с культурой народов Крыма и героическим прошлым полуострова.
"У нас есть такое желание, когда запустят железнодорожное сообщение, мы прямо из Москвы по мосту поедем в Крым. Соберем делегацию, не только, может быть из Норвегии, но и из других стран. Будем рады, если нас пригласят [на открытие]", - сказал Вебер.
По его словам, изменения в Крыму видны невооруженным взглядом. "В каждый свой приезд мы видим, что-то новое. Крым - это одна большая стройка, строятся дома, дороги. Это сразу бросается в глаза", - подчеркнул он.
По словам председателя комитета по межнациональным отношениям и народной дипломатии Государственного совета Крыма Юрия Гемпеля, в программе визита делегации также встреча со студентами Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, посещение Международного детского центра "Артек", мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" и других достопримечательностей полуострова.
Также состоится встреча зарубежных гостей с крымскими парламентариями и презентация книги Хендрика Вебера на немецком языке "Наш Крым", рассказывающей о событиях Крымской весны и преобразованиях, которые произошли после воссоединения Крыма с Россией. По словам Гемпеля, из 22 членов делегации только трое не в первый раз посещают полуостров.
Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в середине мая прошлого года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается, в этом году были соединены пути. Запуск железнодорожного движения ожидается в конце декабря 2019 года.
Ситуация в Крыму
После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом. Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.