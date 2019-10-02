Народные дипломаты из Норвегии планируют проехать по железной дороге по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, проехав по нему, следуя из Москвы в Крым. Об этом сообщил журналистам руководитель организации "Народная дипломатия. Норвегия" Хендрик Вебер.

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Делегация из 22 общественников из США, Австралии и стран ЕС находится в Крыму с 30 сентября по 6 октября. Иностранные гости знакомятся с культурой народов Крыма и героическим прошлым полуострова.

"У нас есть такое желание, когда запустят железнодорожное сообщение, мы прямо из Москвы по мосту поедем в Крым. Соберем делегацию, не только, может быть из Норвегии, но и из других стран. Будем рады, если нас пригласят [на открытие]", - сказал Вебер.

По его словам, изменения в Крыму видны невооруженным взглядом. "В каждый свой приезд мы видим, что-то новое. Крым - это одна большая стройка, строятся дома, дороги. Это сразу бросается в глаза", - подчеркнул он.

По словам председателя комитета по межнациональным отношениям и народной дипломатии Государственного совета Крыма Юрия Гемпеля, в программе визита делегации также встреча со студентами Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, посещение Международного детского центра "Артек", мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" и других достопримечательностей полуострова.