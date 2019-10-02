Более 130 камер фиксации нарушений ПДД установят в Дагестане до 1 декабря

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Более 130 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения планируется установить на дорогах Дагестана до 1 декабря. Для этого объявлен аукцион с начальной ценой контракта более 100 млн рублей, следует из размещенной на сайте госзакупок информации.

Согласно документации, победитель должен поставить 35 комплексов фотовидеофиксации, а также установить 101 комплекс, уже имеющийся на балансе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Исполнитель должен обеспечить настройку и полную техническую и программную совместимость каждой пары комплекса из числа поставляемых и имеющихся у Минтранса республики, с целью их совместной работы по измерению средней скорости на контролируемых участках автомобильных дорог", - отмечается в материалах закупки.

Заявки от участников торгов принимаются до 10 октября, аукцион состоится 15 октября. Работы должны быть выполнены до 1 декабря.

Заказчиком аукциона выступает Управление автомобильных дорог Республики Дагестан (Дагестанавтодор). Деньги на выполнение работ поступят из республиканского бюджета.

По информации МВД Дагестана, за полгода на дорогах республики произошло 662 ДТП, в которых погибли 127 человек и пострадали 1072 человека.