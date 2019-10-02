Премьер Грузии назвал музыку Канчели всемирным сокровищем

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Музыка ушедшего из жизни композитора Гии Канчели стала не только грузинским, но и всемирным сокровищем. Об этом в среду заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Выражаю глубокое сочувствие в связи со смертью величайшего грузинского композитора Гии Канчели. Музыка гениального творца стала не только грузинским, но и всемирным сокровищем. Соболезную семье Гии Канчели, близким ему людям и всей Грузии", - приводит слова Гахарии пресс-служба правительства Грузии.

Народный артист Грузии и СССР, лауреат Государственной премии Гия Канчели умер в среду в Тбилиси на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Он был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, включая многие картины режиссера Георгия Данелии (1930-2019). В их числе такие киноленты Данелии, как "Не горюй!" (1968), "Мимино" (1977), "Слезы капали" (1982) и "Кин-дза-дза!" (1986).