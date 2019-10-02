В сербском Панчево хотят назвать площадь в честь освобождавшего город Василия Маргелова

БЕЛГРАД, 2 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Общество сербско-русской дружбы "Славянский союз" из города Панчево выступило с инициативой назвать одну из городских площадей в честь Героя Советского Союза Василия Маргелова, 75 лет назад освобождавшего город от немецкой оккупации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду председатель общества Роберт Ресанович.

"Мы обратились с предложением назвать в честь Василия Маргелова одну из площадей города. Этот великий военачальник в конце Второй мировой войны, находясь во главе 49-й стрелковой дивизии, плечом к плечу с югославскими партизанами освобождал наш город", - заявил Ресанович в комментарии агентству.

По его словам, 30 сентября этого года "Славянский союз" передал в комиссию по именованию улиц и площадей Панчева соответствующее предложение. К запросу была приложена биография Василия Маргелова, а также фотокопии архивных военных документов по освобождению города. Предложение было принято к рассмотрению и в ближайшее время станут известны его результаты.

В случае одобрения инициативы общества сербско-русской дружбы площадь имени Маргелова станет второй в мире после одноименной площади в Рязани и первой за границами России.

День освобождения Панчева ежегодно отмечается 6 октября у памятника красноармейцам.