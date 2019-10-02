В Чечне рассмотрят законопроект о запрете электронных сигарет для несовершеннолетних

ГРОЗНЫЙ, 2 октября. /ТАСС/. Парламент Чечни в четверг рассмотрит законопроект об ограничении продажи и использования электронных сигарет на территории республики, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского законодательного собрания.

В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров предложил запретить в республике торговлю, ввоз и распространение электронных сигарет. Употребление табака в такой форме он назвал зависимостью, аналогичной курению, и напомнил, что в мире уже зафиксированы несколько случаев летального исхода после курения электронных сигарет.

"Республиканский законопроект "Об установлении ограничений продажи и использования электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и устройств для нагревания табака на территории ЧР" [будет рассмотрен] на очередном заседании в четверг, 3 октября. Законопроектом устанавливается запрет на розничную продажу несовершеннолетним ЭСДН, жидкостей для них и устройств нагревания табака", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в парламенте, законопроект разработан в связи с ростом популярности таких устройств среди молодежи.

"Если законопроект примут, также устанавливаются ограничения использования ЭСДН на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физический культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санитарно-курортных услуг, на всех видах общественного транспорта", - добавили в пресс-службе.

Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зарегистрировали в стране смерть пяти человек, куривших электронные сигареты. Согласно распространенным данным, случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон. Всего же по стране зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпа.