В Ейске рассчитывают получить более 2 млн рублей в случае введения курортного сбора

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Власти Ейска подали заявку на участие в эксперименте по взиманию курортного сбора с туристов. В случае одобрения заявки город рассчитывает уже в следующем году получить более 2 млн рублей на развитие курортной инфраструктуры, сообщил ТАСС в среду замглавы города Андрей Скачедуб.

"Мы направили документы для того, чтобы участвовать в проведении эксперимента, - сказал Скачедуб, отметив, что документы направлены в администрацию Краснодарского края для включения в эксперимент со следующего года. - Сумма на данный момент прогнозируется нами небольшая: в районе 2,17 млн рублей. Естественно, они будут направлены на курортную инфраструктуру".

Собеседник ТАСС уточнил, что деньги потратят на развитие пляжных территорий.

В эксперименте по взиманию курортного сбора на Кубани с июля 2018 года участвуют Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района: Новомихайловское, Джубгское, Небугское, Шепсинское. Размер сбора составляет 10 рублей в сутки и его оплачивают совершеннолетние туристы. От уплаты по закону освобождаются граждане 19 льготных категорий и жители края.

Как сообщил ТАСС ранее председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, на Кубани прорабатывают вопрос о распространении эксперимента по курортному сбору еще на несколько популярных у туристов населенных пунктов, в частности, Туапсе, Ейск и Должанское поселение, где расположена Долгая коса.

Кубань - один из основных туристических регионов России. Турпоток на курорты Краснодарского края с начала 2019 года до середины сентября составил свыше 14,3 млн человек, из них порядка 10,5 млн туристов приехали на Кубань летом. Всего в 2018 году регион принял 28% от всего внутреннего турпотока в России - более 17 млн отдыхающих, это рекордный показатель.

О курортном сборе

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры в курортных городах, где он введен.

На Кубани эксперимент стартовал 16 июля 2018 года. В Крыму парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года. На Ставрополье с мая 2018 года курортный сбор в размере 50 рублей в сутки введен в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске, в Алтайском крае аналогичный сбор действует в Белокурихе.