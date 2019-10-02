NBC: участнику предвыборной гонки в США Берни Сандерсу сделали шунтирование

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Претендент на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии США на выборах 2020 года сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс отменил все свои публичные мероприятия после медицинской процедуры по шунтированию артерии. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на представителя Сандерса Джеффа Уивера.

По его словам, Сандерс во вторник "испытывал боли в груди" и на медосмотре выяснилось, что у него блокирована артерия и требуются два шунта.

"Сенатор Сандерс восстанавливает силы, и настроение у него хорошее, - добавил Уивер. - Мы отменяем все мероприятия с его участием до особого уведомления, и мы будем периодически сообщать о состоянии его здоровья".

По данным последнего опроса, опубликованного во вторник газетой Politico и исследовательской службой Morning Consult, Сандерса поддерживают 19% потенциальных избирателей-демократов и он уступает по популярности бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену (32% поддержки) и сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (21%).

В третьем квартале нынешнего года Сандерс собрал на ведение предвыборной кампании больше всех других претендентов-демократов - $25,3 млн у 1,4 млн человек. Средний взнос на финансирование его кампании составил $18,07, и чаще всего средства вносили учителя.