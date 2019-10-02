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Путин призвал не допускать фокусов со снижением доплат медикам при увеличении доли оклада

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о предложении закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их заработной платы. На это обратил внимание президент Владимир Путин на совещании в четверг, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - сказал Путин.

Во время совещания глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила о предложении закрепить актом правительства РФ долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней заработной платы не ниже той планки, которая прописана в майском указе.

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Путин, Владимир ВладимировичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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