Путин призвал не допускать фокусов со снижением доплат медикам при увеличении доли оклада

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их заработной платы. На это обратил внимание президент Владимир Путин на совещании в четверг, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - сказал Путин.

Во время совещания глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила о предложении закрепить актом правительства РФ долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней заработной платы не ниже той планки, которая прописана в майском указе.