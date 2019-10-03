В "Одноклассниках" появилась функция распознавания лиц на видео

Социальная сеть "Одноклассники" запустила распознавание лиц на видео и в прямых эфирах. В пресс-службе отметили, что технология в режиме реального времени находит лица друзей пользователей.

"Мы создали еще один уникальный сервис, который обеспечит авторам видеоконтента больше вирусности и обратной связи от зрителей и друзей. Новая технология позволит пользователям не пропустить видео и прямые эфиры, где присутствуют они сами или их друзья", - отметила директор по продуктам "Лента", "Видео" и OK Live соцсети Марина Краснова.

Основа технологии распознавания заключается в каскаде из сверточных нейросетей. Соцсеть умеет по публичным видео и фото пользователя распознавать, как он выглядит, а затем находить его среди свыше 300 млн профилей с точностью, близкой к 100%. Как отмечается, алгоритмы машинного обучения соцсети обеспечивают приватность пользователя, поскольку умеют находить и отмечать тех, с кем тот не знаком на самом деле.

Новая технология во время ведения трансляции или загрузки видео предложит автору или его друзьям подтвердить автоматические отметки найденных пользователей. Данная функция позволит сразу уведомить друзей о том, что появилось видео с их участием, и получить быструю обратную связь. Пользователи, которых отметили на видео, смогут при необходимости удалить отметку или запретить в настройках профиля обозначать себя на видео.

Новый сервис пока доступен части аудитории. Для всех пользователей он будет открыт в десктопной версии ОК и в мобильных приложениях на iOS и Android в течение месяца.