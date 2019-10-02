Пермский Минздрав опроверг информацию о заявлениях на увольнение от неонатологов

ПЕРМЬ, 2 октября. /ТАСС/. Руководство пермской городской больницы № 6 не получало заявлений об увольнении из-за низких зарплат от неонатологов, которые в среду объявили, что хотят уволиться. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края.

В среду на YouTube-канале независимого профсоюза "Альянс врачей" появилась видеозапись, в которой сообщалось, что врачи-неонатологи пермской городской больницы № 6 хотят уволиться, потому что "не могут работать за копейки".

"Заявлений на увольнение от неонатологов не поступало. Медицинская помощь в роддоме оказывается в штатном режиме: своевременно и на качественном уровне. Обеспечены круглосуточные дежурства акушеров-гинекологов и неонатологов. Риск снижения качества и безопасности медицинской помощи отсутствует. Сообщения, опубликованные в открытых источниках, не соответствуют действительности", - сообщили в Минздраве региона, добавив, что ситуация в городской больнице № 6 взята на постоянный контроль Министерства здравоохранения Пермского края.

По данным на сайте больницы, в медицинском учреждении в отделении для новорожденных числятся 11 врачей-неонатологов.

В сентябре врачи отделения травматологии и новорожденных этой же больницы уже требовали повысить им зарплату и оплатить переработки, заявляли об отказе от переработок и работы по совместительству. Было отмечено, что такая "забастовка" объявлена в поддержку хирургов из Нижнего Тагила, в августе написавших заявления об увольнении, и других медработников России. Ситуацию на контроль взял региональный Минздрав, а прокуратура организовала проверку, в ходе которой должны выяснить, нарушены ли трудовые права врачей.