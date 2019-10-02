Тысяча экспертов и триумф "Пятницы". В Москве вручили телевизионную премию ТЭФИ

Традиционно церемония прошла в два этапа: в 13:00 наградили лауреатов "Дневного эфира", а после 19:00 чествовали победителей в категории "Вечерний прайм". Призы вручались в 34 номинациях: 14 и 20 соответственно.

Телеканал "Пятница" начал триумфальный сбор наград с первой же номинации "Дневного эфира" - он победил в категориях "Утренняя программа" ("Утро пятницы"), "Ведущий утренней программы" (Регина Тодоренко), "Развлекательная программа "Образ жизни" ("Секретный миллионер"). Генеральный директор канала Николай Картозия в какой-то момент пошутил, пообещав больше не выходить на сцену за наградами, однако вскоре ему все же пришлось нарушить это обещание. Всего канал, номинированный в 16 категориях, завоевал 12 наград.

"Вообще не ожидаемо. Нам каждый год вручают за "Орла и Решку". После того, как мы попали в 16 номинаций, я понимал - дальше нас прокатить просто невозможно. Тысяча человек с разных каналов за нас проголосовали, но что будет 12, я не знал, ну, думал, может быть восемь <...> Конечно, я рад - я оглушен, я в обмороке", - сказал он ТАСС.

Отвечая на вопрос, в чем секрет успеха, Картозия сказал: в команде. "Секрет в том, что мы не делаем плохие передачи, стараемся делать хорошие. Очень все просто: берешь на работу талантливых людей, они талантливо работают. Вот и все", - поделился он.

Футбол, "Что? Где? Когда?" и судьба

Победителем в номинации "Событие телевизионного сезона" стало "Освещение чемпионата мира по футболу в России в специальной студии Мяч" на канале "Матч-ТВ". Всего "Матч-ТВ" получил в этот день пять статуэток ТЭФИ. Столько же наград забрал телеканал ТВ-3 - одна из них была для "Лучших телевизионных продюсеров сезона" Валерия Федоровича и Евгения Никишова за сериал "Обычная женщина".

Лучшей телеигрой стала "Что? Где? Когда?" Первого канала, получившая ТЭФИ в седьмой раз. Также Первый канал наградили в номинации "Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм" за промокампанию "Чемпионат мира по футболу 2018 на Первом". В номинации "Дневное ток-шоу" статуэтку получила программа "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" ("Россия-1").

Лучшим ведущим спортивной программы/спортивным комментатором назван Дмитрий Губерниев, а телевизионной программой - "Тотальный футбол" канала "Матч-ТВ". Лучшим реалити-шоу стала программа "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" (ТВ-3). В номинации "Дневной телевизионный сериал" ТЭФИ отправилась создателям сериала "ИП Пирогова" ("Супер").

Иван Ургант стал победителем ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма. Программа Agent Show с Ивлеевой также победила в номинации "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" ("Пятница"). А "Вечерний Ургант" ("Первый канал") взял приз как лучшее "Юмористическое шоу". "Я хотела сказать большое спасибо Ивану Андреевичу [Урганту]. Он взял меня к себе на работу, когда мне было 22 года и я еще была студенткой 4 курса, также он взял много молодых талантов, которые работают по сегодняшний день. И спасибо большое, дорогой зритель", - отметила телеведущая Алла Михеева.

В номинации "Развлекательная программа" победителем стал проект "На ножах" с Константином Ивлевым ("Пятница"). В момент получения премии креативный директор телеканала Екатерина Ковалева обратилась к генеральному директору "Пятницы": "Николай Борисович [Картозия], большое спасибо за то, что разрешаете нам шалить", - поблагодарила она.

Бондарчук и "Обычная женщина"

В номинации "Интервьюер" категории "Вечерний прайм" лауреатом стал режиссер и актер Федор Бондарчук, который признался, что ждал этого 15 лет - столько, сколько ведет на СТС программу "Кино в деталях".

"Часто бывает, что выходишь получать награды и говоришь: для меня это неожиданность. Я ждал. Я рад. Я просто счастлив, спасибо вам за этот приз. Я ждал 15 лет, в октябре этого года программе исполнилось 15 лет, - сказал он, добавив, что премию заслужила вся команда проекта. - Единственное, о чем я жалею - я не успел поговорить с Марком Захаровым, Гией Канчели, Георгием Данелией, давайте им поаплодируем".

Лучшим репортером/оператором репортажа назван Дмитрий Занин ("Чемпионат Мира Live"). Он вышел на сцену за наградой с маленьким сыном, отметив, что все свое свободное время между командировками тратит на общение с семьей. Сериал режиссера Бориса Хлебникова "Обычная женщина" завоевал ТЭФИ в номинации "Лучший телевизионный фильм/сериал". Продюсер телефильма Валерий Федорович сообщил, что "продолжение сериала начнет сниматься через две недели".

Лучшим режиссером телевизионного фильма/сериала признан сам Борис Хлебников ("Обычная женщина"). Он на церемонии не присутствовал. Лучшим актером телевизионного фильма/сериала назван Сергей Бурунов, сыгравший главную роль в комедийном сериале "Мылодрама" ("Пятница").

В аналогичной женской номинации ТЭФИ удостоена актриса Анна Михалкова за роль в сериале "Обычная женщина", который транслировал канал ТВ-3.

Принимая награду, Валерий Федорович отметил, что Михалкова завоевала множество наград за роль в этом телефильме, и ТЭФИ - одна из главных. Награду в категории телевизионная многосерийная комедия/ситком завоевал сериал "Полицейский с Рублевки", выходящий на ТНТ.

Тысяча экспертов и дань памяти артиста

Председатель совета Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой отметил еще в начале премии, что в этом году на соискание лауреатских званий было представлено самое большое число работ за последние годы.

"Компании представили свои разнообразнейшие работы, чтобы их могло обсудить квалифицированное жюри. Мы проводили большой эксперимент и общались с кафедрой прикладной математики факультета прикладной математики и информатики МГУ, они нам сказали следующее: начиная с 1 тыс. экспертов премия достаточно объективна. То есть трудно сговориться, трудно вступить в какие-то преступные картели и так далее. У нас ровно 1 тыс. экспертов, которые определяли судьбу сегодняшних победителей", - отметил он.

Сам Швыдкой получил две статуэтки в этот вечер - он стал лучшим ведущим информационно-аналитической итоговой программы ("Агора", канал "Культура") и эта же передача была признана самой лучшей среди информационно-аналитических программ. Швыдкой подчеркнул, что он просил не вручать ему премию, когда узнал, что попал в номинацию. "Но вынужден смириться с этой участью. Хотя мои коллеги не менее достойны", - сказал Швыдкой. Когда его вновь вызвали на сцену за наградой в другой номинации, он отметил, что после этого "было бы сложно, если бы журналисты не обвинили организаторов в сговоре".

"Я к этому не имею, честно говоря, никакого отношения. Я хотел бы поблагодарить прежде всего канал "Культура", еще раз повторю - работать в прямом эфире это большое удовольствие", - сказал он.

Швыдкой попросил подняться на сцену Екатерину Андроникову - дочь народного артиста СССР Ираклия Андроникова. "На телевидении работает очень много людей, которые работали на телевидении, когда еще не было ТЭФИ. Одним из них был Ираклий Луарсабович Андроников - человек, который сделал разговор великим телевизионным жанром. Катюш, я хочу, чтобы [фигурка стояла] у вас дома... Просто потому что папа эту премию никогда бы не получил, так как она появилась значительно позже, чем он был", - сказал Швыдкой и передал награду дочери артиста.