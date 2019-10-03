Трутнев призвал власти Владивостока и ГАИ вместе работать над улучшением дорожной ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Властям города Владивостока и Госавтоинспекции необходимо выработать единую позицию для работы над улучшением ситуации на дорогах. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев перед осмотром дорожной сети Владивостока.

"Вы должны вдвоем, взяв соответствующих специалистов, сесть, посмотреть, где расширение возможно, где невозможно, найти дублеры. Это ваша работа. У нас позиции расходятся, мы вам деньги дали и попросили город привести в проезжее состояние, потому, что люди называли это одной из больших проблем. Деньги как-то использованы", - сказал Трутнев, обращаясь к мэру города Олегу Гуменюку и начальнику УГИБДД МВД Росиси по Приморскому краю Олегу Зубакину.

Трутнев отметил, что на некоторых дорогах работы по реконструкции проведены всего на 20%, при этом ремонтный сезон уже завершается. Гуменюк сообщил, что проблема была в дождливом лете, также в подрядчиках, которые не смогли качественно и в срок выполнить все работы. В настоящее время работы ведутся круглосуточно.

"Так, это ваша работа - обеспечивать эти работы. Деньги выделены под вашу ответственность. Но принципиально: у вас [с ГИБДД] должна быт одна позиция и она должна совпадать с интересами горожан. Я, по уму, сказать честно, вместе бы поработал, вынес бы на публичное обсуждение, чтобы люди сказали, насколько они с вами согласны. Денег не бесконечное количество, но достаточно большое, чтобы можно было существенно изменить ситуацию", - сказал Трутнев.

Зубакин в числе проблемных дорог в городе назвал Океанский проспект, улицу Русскую, Луговую, Алеутскую, Некрасовский путепровод. Часть из них нуждаются в реконструкции, часть в расширении.

Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году был выделено 1,8 млрд рублей. Ремонтные работы в городе, как сообщали городские власти, предусмотрены для всех основных магистралей.