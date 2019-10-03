Число пострадавших от наводнения в Комсомольске-на-Амуре увеличилось более чем вдвое

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Власти Комсомольска-на-Амуре включили в список пострадавших от паводка в городе еще более 11 тыс. человек из многоквартирных домов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Ранее городские власти сообщали о примерно 10 тыс. пострадавших граждан из более чем 30 подтопленных многоквартирных домов, большинство из которых находятся в 66-м квартале, и из частных домов.

"В перечень домов, пострадавших от наводнения, включены оставшиеся 68 многоквартирных домов 66-го квартала. Это еще около 11 тыс. человек, которым положены единовременные материальные выплаты в размере 10 тыс. рублей", - сказал представитель пресс-службы. Им необходимо принести соответствующие заявления в МФЦ.

В пресс-службе уточнили, что оставшиеся дома 66-го квартала включили в списки пострадавших от наводнения, поскольку жизнедеятельность людей во время паводка также была нарушена. В подвалах стояла вода, подтоплены были подходы к школам и детским садам, сложно было добраться до остановок общественного транспорта, маршруты которого были изменены. Люди стали жаловаться на то, что их дома не включены в списки пострадавших.

В администрации сообщили, что вопросы с выделением средств для компенсаций уже решены с правительством Хабаровского края. Деньги должны прийти в ближайшие дни. Выплаты пострадавшим продолжаются.

Комсомольск-на-Амуре наиболее серьезно пострадал от воды во время паводка в Хабаровском крае. Из-за высокого уровня Амура, подъема грунтовых вод, скопления дождевых вод в городе топило дома, соцобъекты, обширные территории улиц.