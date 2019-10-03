Вопросы долголетия и внедрения технологий в медицину обсудят на форуме в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 3 октября. /ТАСС/. Межрегиональный форум "Здравоохранение и курортная медицина", на котором обсудят вопросы продолжительности жизни и внедрение передовых технологий в медицину, открылся в Кисловодске в четверг, сообщила журналистам пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края.

"В течение трех дней на площадках форума представители органов власти, учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта, общественных организаций обсудят вопросы сохранения физического и психического здоровья человека, увеличения продолжительности активной жизни, охраны материнства и детства, внедрения в практику работы учреждений здравоохранения и курортов передовых технологий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участники форума смогут поднять проблемы оздоровления населения и найти ответы на разные вопросы. Так, состоится пленарное заседание "Кавказское долголетие. На пути к цели 80+"; ряд научно-практических конференций: "Продолжительность здоровой жизни - основа развития общества", "Охрана репродуктивного здоровья как фактор демографической политики", "Психическое здоровье в пожилом возрасте. Стратегии межведомственного взаимодействия", "Оценка технологий здравоохранения как инструмент принятия решений по лекарственному обеспечению региона", "Скорая медицинская помощь - 2019. Актуальные вопросы развития скорой медицинской помощи на Кавказе", "Курортные факторы в реабилитации больных. Взаимодействие курортной и клинической медицины".

Для гостей и участников форума будут работать выставки "Здравоохранение", "Курортная медицина", "Лабораторная диагностика", "Техника на службе здоровья", где каждый экспонент имеет возможность презентации своей продукции.

"Состоятся семинары, мастер-классы, презентации новейшего оборудования и продукции. Форум предоставляет возможность объединить профессионалов, работающих в системе здравоохранения, представителей государственных структур, деловых кругов и общественности для обсуждения социально значимых проблем качественного и эффективного функционирования системы здравоохранения", - отмечается в пресс-релизе. Организаторами мероприятия выступили министерство здравоохранения Ставропольского края и ООО "Выставочный центр "Кавказ".

"В рамках дискуссий будут обсуждены вопросы развития фармацевтического рынка и импортозамещения, актуальные вопросы организации высокотехнологичной хирургии и травматологии и многие другие темы. Мы рассчитываем, что широкий диалог позволит выработать наиболее эффективные решения для развития здравоохранения и курортной медицины", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Ставропольского края Виктора Мажарова.