На Камчатке ущерб от браконьерства с начала года составил более 200 млн рублей

ТАСС, 3 октября. Ущерб от незаконной добычи рыбы и морепродуктов в Камчатском крае с начала года составил 200 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В этом году выявленный ущерб от незаконных действий по добыче биоресурсов (на Камчатке) составил более 200 млн рублей. По результатам операции "Путина-2019" изъято: рыб лососевых видов - 36 тонн, икры рыб лососевых видов - 3 тонны, краба - 662 кг, транспортных средств - около 60 единиц. В рамках контроля за оборотом оружия в регионе изъяли свыше 900 единиц оружия и более 7,5 тыс. штук боеприпасов", - сказали в пресс-службе.

Совершивший рабочую поездку в Петропавловск-Камчатский директор Росгвардии РФ Виктор Золотов подчеркнул, что благодаря действиям его сотрудников в регионе сократилось число некоторых категорий преступлений. "Важное место здесь отводится нарядам вневедомственной охраны, задействованным в системе единой дислокации. При их непосредственном участии удается эффективно осуществлять профилактику имущественных преступлений, вследствие чего с начала нынешнего года их количество снизилось в среднем на четверть", - процитировали Золотова в пресс-службе.

Во время поездки в регион директор Росгвардии наградил отличившихся сотрудников ведомственными наградами.