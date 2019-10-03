Власти Башкирии заявили о стабилизации экологической ситуации в Сибае, где тлеет руда

УФА, 3 октября. /ТАСС/. Экологическая ситуация в башкирском Сибае, где с декабря 2018 года наблюдались превышения предельно допустимой концентрации содержания диоксида серы в воздухе из-за тления руды в карьере, стабилизировалась. Сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината затратил более 500 млн рублей на ликвидацию эндогенных процессов, данные получены после выезда рабочей группы депутатов на место, сообщила в четверг пресс-служба парламента республики.

Депутаты Госсобрания Башкирии провели мониторинг экологической обстановки в окрестностях города Сибай, рабочая группа побывала на объектах, представляющих потенциальную угрозу, провела встречи с руководством города, предприятий, населением, медиками.

"На фоне стабилизации экологической обстановки снизилось за последнее время и число обращений граждан в органы местного самоуправления по вопросам состояния экологии. В июне их было 30, в июле - 27, в августе - 15, в сентябре - семь. Реже вопрос экологической обстановки стал подниматься и на встречах с населением, которые проводит администрация города. Эта тема отошла на задний план, людей сегодня волнуют другие проблемы", - цитирует пресс-служба спикера парламента Константина Толкачева.

В последний раз превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано 13 июня, с 20 сентября замеры воздуха сокращены с четырех до двух раз в день. Толкачев также отметил, что в ходе третьего этапа подтопления карьера уровень воды поднимется еще на 40 м, на данный момент вода поднялась на 120 м. Затопление карьера оказалось "рациональным, возможно, единственно правильным вариантом решения проблемы", считает спикер.

"На данный момент в карьер поступило уже 1,7 млн кубометров глины, 100 тыс. кубометров заиловочной смеси и 1,3 млн кубометров щелочной воды, которая подается по тем бортам карьера, где наблюдались окислительные процессы. На мероприятия по затоплению карьера комбинатом уже потрачено более 500 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды. Подтопление подземных выработок карьера началось 8 февраля, его планировалось выполнить в два этапа. Возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением атмосферы.