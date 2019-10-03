Власти КБР намерены реализовать в регионе специальную программу по борьбе с онкологией

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии планируют реализовать в республике специальную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, сказал в четверг избранный глава республики Казбек Коков на сессии парламента КБР, на котором рассматривался вопрос об избрании главы республики.

В четверг парламент КБР избрал Кокова главой республики на пятилетний срок.

"Мы намерены реализовать специальную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Сегодня на базе двух медицинских учреждений республики созданы центры по амбулаторно-онкологической помощи. Начата работа по переоснащению онкологического диспансера. Важной считаю задачу организации в республике системы паллиативной помощи", - сказал Коков.

Кроме того, по его словам, особое внимание в регионе планируется уделять профилактическим мероприятиям и диспансеризации.

"Будем добиваться качественного улучшения их проведения. В предстоящие годы мы должны сформировать целостную систему мотивации граждан к здоровому образу жизни. К 2024 году доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна составить 55%. Для реализации этой задачи продолжим строить новые спортивные объекты, обеспечивать их доступность как для городских жителей, так и для сельчан, включая пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал глава республики.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии ведется работа по завершению строительства республиканского онкологического диспансера на 220 коек, начатое в 2007 году в соответствии с подпрограммой "Онкология" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (2007-2012 годы). В 2013 году финансирование строительства было приостановлено в связи с завершением программы. По данным министерства строительства и дорожного хозяйства КБР, стоимость строительства онкоцентра составляет более 2,1 млрд рублей.