Ивановские власти направят на соцконтракты для малоимущих семей 220 млн рублей в 2020 году

ТАСС, 3 октября. Власти Ивановской области намерены направить на социальные контракты для малоимущих семей в рамках проекта по борьбе с бедностью 220 млн рублей в 2020 году. В 2019 году эта сумма составила всего 3 млн рублей, сообщила ТАСС начальник департамента социальной защиты населения Ивановской области Татьяна Рожкова.

Социальные контракты с малоимущими семьями заключают в регионе в рамках пилотного проекта Минтруда РФ по борьбе с бедностью. Контракты подразумевают оказание финансовой помощи на развитие личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела, переобучение членов семьи по той или иной специальности.

"На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020 году планируется привлечь 220 млн рублей из федерального бюджета. Это позволит увеличить число семей, которым будет оказана помощь, а также сделает их поддержку более существенной", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в конце сентября в регионе завершился третий этап проекта по снижению уровня бедности населения. В рамках него специалисты разработали ряд новых мер поддержки населения, которые начнут работать со следующего года. Это оказание помощи по поиску работы и трудоустройству, по прохождению обучения и дополнительного профобразования и другие.

"Сумма соцконтракта будет зависеть от каждого конкретного случая в семье. Максимальный размер поддержки может составить 250 тыс. рублей - такова, например, единовременная денежная выплата на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности", - сказала она.

По данным департамента соцзащиты населения региона, доля граждан, живущих за чертой бедности, в Ивановской области по итогам 2018 года составила 14,7%. Мерами социальной поддержки пользуются более 110 тыс. человек из бедных семей, т.е. почти 77% от общего их числа. В 2018 году на эти цели из бюджета было выделено 1,7 млрд рублей, в 2019 запланировано 2,2 млрд рублей.

Борьба с бедностью

Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности в восьми регионах страны: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Впоследствии к проекту присоединились еще пять регионов: Республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область. Основной акцент в рамках пилотного проекта был сделан на выводе из бедности семей с детьми.