В ближайшие три года в Кабардино-Балкарии планируют построить 29 детских садов

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии намерены в ближайшие три года построить в республике 29 детских садов в общей сложности на 2 тыс. мест, сообщил избранный глава республики Казбек Коков в четверг на сессии парламента КБР, на которой рассматривался вопрос об избрании главы республики.

В четверг парламент КБР избрал Кокова главой республики на пятилетний срок.

"В течение трех лет будут построены 29 дошкольных учреждений на 2 тысячи мест", - сказал Коков.

Также, по его словам, в республике продолжается работа по созданию новых объектов общего среднего и дополнительного образования. "Современное качественное образование должно быть доступно для каждого ребенка, вне зависимости от статуса семьи и места их проживания. Мы обязаны обеспечить всем детям равные условия. Уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию школа на 1224 места в Нальчике, в следующем году - школа на 500 мест в городе Чегеме", - отметил избранный глава республики.

Он добавил, что в республике должна быть создана целостная система по развитию и выявлению способностей конкурентных преимуществ подрастающего поколения. "Ключевой темой для всех уровней системы образования должна стать грамотная профориентация. Хорошим подспорьем здесь являются институты наставничества, которые мы намерены активно развивать", - сказал Коков.