Волонтеры "Молодой гвардии" высадили по всей России более 100 тыс. деревьев

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Волонтеры экологических штабов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) в рамках акции "Лес-2020" высадили в 41 регионе страны, более 100 тыс. саженцев деревьев. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МГЕР.

"На местах высадки проводится инструктаж, схематически показывается, какие деревья на каком уровне и на какую глубину сажать, как определить количество воды для полива и многое другое. Мы понимаем, что из-за порой банальных ошибок и незнания гибнет огромное количество саженцев, очень печально, что большинство ошибок исправить уже нельзя. Мы высадили уже более 100 тыс. саженцев деревьев в городах России", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя координационного совета МГЕР Егора Литвиненко.

Акция партии "Единая Россия" "Лес-2020" стартовала в сентябре и продлится до лета 2020 года. Планируется, что в рамках акции волонтеры экологических штабов "Молодой гвардии" по всей стране высадят 1 млн саженцев.