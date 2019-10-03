Участники конкурсов АНО "Россия - страна возможностей" разрабатывают концепции ее проектов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Финалисты и победители конкурсов, входящих в платформу "Россия - страна возможностей", разрабатывают концепции ее проектов и возможных новых форматов, которые будут представлены на заседании наблюдательного совета организации 4 октября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" (РСВ).

В пятницу в Сочи состоится первое заседание наблюдательного совета РСВ под председательством президента России Владимира Путина. "Предшествует мероприятию проектная сессия с участием финалистов и победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы", - отметили в пресс-службе, пояснив, что в работе проектных команд участвуют финалисты и победители конкурсов "Лидеры России", "Мой первый бизнес", студенческой олимпиады "Я - профессионал", фестиваля "Российская студенческая весна", инженерного чемпионата Case-in.

В рамках сессии команды работают над концепцией проектов платформы, возможными изменениями и новыми форматами. "Участники сессии, разделившись на пять групп, обсуждают, в частности, критерии эффективности проектов и отбора участников, механизмы вовлечения новых участников в социальные кадровые проекты платформы, форматы продвижения конкурсов и проектов, а также включение новых проектных инициатив в платформу", - уточнили в пресс-службе РСВ.

"В пятницу в формате живого диалога участники проектов платформы и члены наблюдательного совета вместе определятся с планами дальнейшей работы, траекторией развития уже действующих проектов и новыми направлениями деятельности. Также на мероприятии мы подведем промежуточные итоги работы АНО "Россия - страна возможностей" и представим ключевые показатели наших проектов", - заявил гендиректор РСВ Алексей Комиссаров, слова которого приводит пресс-служба. По его словам, также на мероприятии будут обсуждаться новые проектные инициативы, акции и мероприятия, которые платформа проведет в будущем году.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.