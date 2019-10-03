Роспотребнадзор объяснил причину ухудшения качества морской воды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю фиксирует ухудшение качества морской воды в районе полуострова и связывает это с нерешенной проблемой стоков очистных сооружений в регионе. Об этом сообщила журналистам руководитель межрегионального управления - главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о проблеме низкого качества очистки стоков в регионе, канализационные сооружения долгое время не ремонтировались.

"Ситуация, которая сложилась с очистными сооружениями в малых поселках на территории Республики Крым и города Севастополя, сегодня, к сожалению, окончательно не решена. В рамках федеральной целевой программы это запланировано на более поздние сроки. Мы видим это по нашим мониторинговым исследованиям по контролю качества морской воды в зонах рекреации. С 2013 года по 2019 год мы видим четкую тенденцию ухудшения качества морской воды", - сказала Пеньковская.

Она отметила, что летом 2019 года из-за ухудшения качества морской воды было вынесено 96 постановлений о временном ограничении использования пляжей на полуострове. "Наиболее проблемные пляжи - это "Мраморный" и "Хрустальный" в городе Севастополе, пляжи Восточной набережной и "Малоречки" в Алуште, пляжи села Луговое и "Сокол" в Бахчисарайском районе. Это те пляжи, которые в течение всего сезона, иногда порядка двух недель подряд, были закрыты из-за несоответствия качества морской воды", - сказала главный санитарный врач региона.

На территории Республики Крым летом работали 455 пляжей, в Севастополе - 36. Роспотребнадзор исследовал более 8 тыс. проб на микробиологические показатели, отклонения были выявлены в 2% проб, уточнили в ведомстве.

О реконструкции очистных сооружений

Аксенов в сентябре сообщал, что все канализационно-очистные сооружения курортов Южного берега региона будут реконструированы до конца 2022 года. На 12 основных объектов в федеральной целевой программе по развитию Крыма заложено около 11,5 млрд рублей.

В марте 2018 года подрядчик приступил к строительству канализационно-очистных сооружений "Южные" в Севастополе, реконструкция которых также предусмотрена в рамках ФЦП. Планируется строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные" (125 тыс. кубометров), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.