Выставка "Немного о России" фотокорреспондента ТАСС Юрия Белинского открылась в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Фотовыставка "Немного о России" одного из старейших фотокорреспондентов ТАСС Юрия Белинского открылась в четверг в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Экспозиция стала своеобразным продолжением открывшейся здесь ранее выставки "Искусство фоторепортажа", посвященной 115-летию ТАСС - старейшего государственного информагентства страны.

"С Юрием Белинским мы познакомились давно, обратив внимание на его сильные репортажные снимки, поступившие на хранение в архив от фотохроники Ленинградского отделения ТАСС. Мы предложили Юрию Георгиевичу собрать выставку, которая представляла бы фотографию не как ремесло, а как искусство. Отобранные им работы - это то, что мастер нарисовал бы, если бы он пользовался красками и мольбертом. Это серия портретов людей России - от руководителей страны до рядовых граждан. Мне кажется, его творчество - пример того, что для фотожурналистов ТАСС человек во все времена стоял на первом месте в воплощении облика эпохи", - сказала корреспонденту ТАСС директор архива Оксана Морозан.

На снимках, охватывающих около четырех десятилетий жизни страны, запечатлены псковичи, архангелогородцы, калининградцы, президент Владимир Путин, нобелевский лауреат физик Жорес Алфёров, скульптор Михаил Аникушин, с которыми многие годы общался фотокорреспондент. Снимки выполнены в технике черно-белой печати, которая представляется мастеру наиболее выразительной. Этот выбор усиливает эффект заключительного, цветного снимка, на котором юный петербуржец бежит по берегу Невы у стен Петропавловской крепости с флагом России.

Юрий Белинский, пришедший в фотохронику ТАСС в 1967 году, является дважды лауреатом премии "Золотой глаз" международного конкурса World Press Photo за фотографии "Рождение жирафенка в Ленинградском зоопарке" и "Закадычные друзья" (клоун Карандаш с собачками).

Государственный архив насчитывает более 700 тыс. единиц хранения. Фонд тассовских фотографий, по словам Морозан, является в этом собрании одним из самых крупных и самых значимых.

Выставка "Немного о России" будет работать до 22 ноября. Затем этот цикл продолжится персональными экспозициями других мастеров, в том числе и фоторепортеров ТАСС.