Радовавшийся пожару в грозненском торговом центре мужчина помогает в его восстановлении

ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Житель Чечни, певший "гори-гори ясно" на фоне пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном, помогает строителям в восстановлении поврежденной части здания, сообщили ТАСС в администрации ТРЦ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как один из снимавших пожар напевал: "Гори-гори ясно". Он призвал найти каждого, кто так радовался чужому горю.

"Мы его здесь видели. Он убирает строительный мусор. Помогает в восстановительных работах", - отметил собеседник ТАСС.

В социальных сетях также появилось видео молодого человека в рабочем жилете и с лопатой в руках возле пострадавшего торгового-развлекательного центра, в котором он извиняется за свой поступок.

"Хотел бы попросить прощения у всех за снятое видео. Хотел бы обратиться к чеченцам, чтобы не снимали немужские, недостойные чеченцев видео и не говорили недостойных чеченцев вещей", -- сказал молодой человек.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" случился вечером 19 сентября. В здании находилось около 1000 человек, все они были эвакуированы из здания. Площадь возгорания составила 700 кв. м, пострадавших не было. ТРЦ планируется полностью восстановить ко Дню города, который отмечается 5 октября.