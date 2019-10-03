Охрана выдворила из зала ПАСЕ активиста, который пытался сорвать выступление Толстого

СТРАСБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Антироссийский активист попытался сорвать выступление главы российской делегации Петра Толстого на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), но был выдворен из зала по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

В четверг в ПАСЕ проходят дебаты по поводу несанкционированных митингов в Москве, которые прошли в конце июля и августе текущего года. После выступления основного докладчика и ряда представителей политических групп в ПАСЕ слово было предоставлено Толстому. Однако его попытался перебить активист, который выкрикивал антироссийские лозунги.

"Какой-то сумасшедший проник на балкон зала пленарных заседаний и пытался сорвать своими выкриками выступление главы российской делегации Петра Толстого. Силами безопасности Дворца Европы буквально в минуты удалось его нейтрализовать. Но это еще одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии", - прокомментировал инцидент журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.