Во Владикавказе на стене университета нарисовали граффити с портретом капитана Кучиева

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Граффити с изображением капитана Юрия Кучиева, который первым в мире на ледоколе достиг Северного полюса, появилось на стене Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) в рамках проекта Русского географического общества (РГО).

"Это замечательная идея - изобразить на стене вуза портрет легендарной во всем мире личности Юрия Кучиева. Планируем в Мурманске создать подобное и отдать дань памяти уроженцу Северной Осетии в нашем городе", - сказал на открытии граффити заместитель председателя Мурманского областного отделения РГО Сергей Гончаров.

Портрет Кучиева рисовали художники из владикавказской творческой лаборатории "Портал". Капитан изображен в профиль, взгляд направлен на ледокол "Арктика", который под командованием Кучиева стал первым в истории надводным кораблем, достигшим Северного полюса 17 августа 1977 года.

Юрий Кучиев - Герой Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени. Почетный работник морского флота, почетный полярник, почетный гражданин Владикавказа. В его честь названы школа и улица во Владикавказе, остров в юго-западной части архипелага Земля Франца-Иосифа (Архангельская область).

Русское географическое общество регулярно размещает тематические рисунки на стенах зданий разных городов с 2016 года.