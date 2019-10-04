На Ставрополье может быть выписан первый штраф за пожар из-за курения на балконе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Первый штраф за курение на балконе, повлекшее пожар, может быть выписан в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"3 октября произошел пожар на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном. Причина пожара - неосторожность при курении. Виновному лицу в связи с вступившими в действие с 1 октября изменениями в правила противопожарного режима грозит административная ответственность в соответствии с действующим законодательством", - сказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 0,5 кв. м, пострадавших нет. Виновнику пожара грозит штраф до 5 тыс. рублей.

26 сентября МЧС России сообщило, что правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, которыми "запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц". Таким образом, поясняли в МЧС, граждане не вправе будут жарить на балконах шашлыки, зажигать свечи и, в принципе, курить. Позже министерство разъяснило, что постановление правительства не запрещает курение на балконе и лоджии, если оно не создает угрозу пожарной безопасности.