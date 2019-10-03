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Facebook представила мессенджер для пользователей Instagram

Он получил название Threads
Описание
© EPA-EFE/Koen van Weel

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Компания Facebook представила в четверг новое приложение для мгновенного обмена сообщениями среди пользователей соцсети Instagram. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Как пояснили представители Facebook, мессенджер, получивший название Threads, предназначен для общения с лицами из списка самых близких друзей в соцсети. Он позволяет отправлять и получать текст, видеозаписи, фотографии.

В Threads имеется функция информирования собеседников о том, где находится пользователь. Он также может указывать, чем именно сейчас занимается пользователь. Приложение, в частности, может выставлять статус пользователя в автоматическом режиме на основе его местонахождения.

В Facebook сообщили, что приложение будет доступно на платформах Android и iOS по всему миру. Некоторые пользователи смогут применять Threads уже в течение суток.

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