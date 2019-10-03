Выставка техники и вооружения Росгвардии прошла на фестивале в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 3 октября. /ТАСС/. Фестиваль Росгвардии "Безопасный город" прошел в Карачаево-Черкесии (КЧР). Для участников подготовили выставку техники и вооружения, сообщила в четверг пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по КЧР.

"В Черкесске на территории городского парка культуры и отдыха "Зеленый остров" прошел ежегодный ведомственный фестиваль Росгвардии "Безопасный город". В ходе мероприятия посетители ознакомились с выставкой техники и вооружения территориального управления Росгвардии", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, для жителей республики был подготовлен открытый урок, где продемонстрировали сборку и разборку макета автомата Калашникова, также прошло занятие по применению средств защиты - противогазов, респираторов, общевойскового защитного комплекта.

Кинологи провели демонстративный поиск взрывных устройств, а фельдшер медицинской части ОМОН провел урок по оказанию первой медицинской помощи.

"В завершении мероприятия росгвардейцы раздали присутствующим памятки с перечнем правил, связанных с порядком приобретения, хранения, ношения гражданского оружия, установленной законодательством РФ ответственностью за нарушение правил оборота оружия, а также с перечнем правил, которые необходимо соблюдать населению в целях защиты от незаконного проникновения в их дома", - добавили в пресс-службе.