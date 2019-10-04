Отделения центра по изучению российско-китайского диалога откроют в Чите и трех вузах КНР

ЧИТА, 4 октября. /ТАСС/. Научно-исследовательский центр по изучению российско-китайского диалога создадут в 2020 году на базе Забайкальского госуниверситета (ЗабГУ). Его отделения откроются в Чите, а также трех вузах КНР, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ЗабГУ.

"Научно-исследовательский центр "Российско-китайский диалог в региональном и глобальном пространстве" начнет работу в 2020 году одновременно в ЗабГУ и трех китайских вузах - это Шэньянский технологический институт, Хэйлунцзянский институт иностранных языков и Шаньдунский институт технологии и бизнеса. Соглашение об этом утверждено сегодня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работа специалистов центра будет "способствовать как теоретическому обоснованию, так и практической реализации российско-китайского диалога в современном мире".

Планируется, что ежегодно в одном из вузов будут проводить российско-китайский симпозиум. Первое мероприятие такого формата "Россия - Китай: диалог в условиях глобализации" проходит в Чите в пятницу, доклады представили ученые из России, Китая, Казахстана и Камеруна.

Забайкальский государственный университет - крупнейший вуз региона. В нем разным профессиям - от филолога до горного инженера - обучаются около 17 тыс. человек. Университет готовит специалистов для 85% направлений народного хозяйства края. В вузе обучаются около 200 китайских студентов.