Ученые внедрили в Северной Осетии геоинформационную систему мониторинга леопардов

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Геоинформационная система для мониторинга переднеазиатских леопардов (кавказских барсов) начала работать в Северной Осетии, сообщил ТАСС куратор проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и компании "РусГидро" по восстановлению леопардов в Северной Осетии Артур Алибеков.

"Для сбора данных во время экспедиций специально разработано современное программное обеспечение, которое позволяет цифровизировать процесс сбора информации и готовить базы данных прямо во время экспедиций, отслеживать треки движения, данные с фотоловушек, аккумулируя их в единую базу данных, привязанную к местности", - пояснил Алибеков, отметив, что Северная Осетия стала первым регионом, где внедрена такая система.

По его словам, современные методы позволят тратить меньше времени на подготовку полевых данных к обработке, что обычно является трудоемким процессом, и уделять больше внимания самому анализу. С оцифрованными данными смогут работать удаленные специалисты, дистанционно корректируя исследовательский процесс в случае необходимости.

Над созданием программы мониторинга работали сотрудники ИПЭЭ РАН и представители компании NextGis, проект реализован на средства компании "РусГидро".

По словам Алибекова, система сейчас проходит тестирование, в частности и в рамках экспедиций по обновлению фотоловушек, установленных в горах республики для наблюдений за кавказскими барсами. Планируется полностью обновить порядка 75 фотоловушек, заменив у них зарядные аккумуляторы, проверить данные с флеш-карт. Экспедицию планируют завершить к концу октября.

"Мы не теряем надежды обнаружить на фотокамерах фотографии переднеазиатского леопарда Эльбруса, который пропал из виду в дикой природе Южной Осетии в декабре 2017 года. Самка переднеазиатского леопарда по кличке Волна, выпущенная летом 2018 года в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии, успешно адаптировалась к жизни в дикой природе", - отметил куратор проекта.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалисты Российской академии наук и WWF России разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ. С 2009 года программу поддерживает президент России Владимир Путин.

В ходе мониторинга ученые объединяют информацию обо всех леопардах, выпущенных в природу на российском Кавказе и природных особях, которые заходят из Закавказья. Выпуск в 2016 и 2018 годах в дикую природу переднеазиатских леопардов, выращенных в Сочинском центре восстановления леопарда, - только первые шаги по созданию новой популяции на Северном Кавказе, численность которой должна составлять не менее 50 особей.