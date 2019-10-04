В ЕАО пострадавшим от паводка выплатили более 64 млн рублей

ТАСС, 4 октября. Власти Еврейской АО выплатили жителям подтопленных населенных пунктов более 64 млн рублей компенсаций. Об этом сообщило управление по внутренней политике областного правительства.

"Процесс выплаты компенсаций пострадавшим от паводка завершается в ЕАО. Положенные по закону средства получили более 5 тыс. человек. По информации регионального комитета социальной защиты населения, на сегодняшний день уже выплачено более 64 млн рублей", - говорится в распространенном релизе.

Сейчас в регионе продолжается ликвидация последствий паводка.

Как уточнили ТАСС в управлении по внутренней политике правительства ЕАО, всего на выплаты пострадавшим от паводка было выделено из федерального бюджета около 80 млн рублей. В регионе в ближайшее время завершат работу по формированию списков пострадавших.

Губернатор ЕАО Александр Левинталь поручил главам муниципальных образований ускорить работу по дезинфекции и дератизации территорий, которые находились в зоне паводка. Также он поручил ускорить работу по оценке экспертами состояния поврежденных домов.

По оперативной информации, в ЕАО остаются подтопленными два жилых дома, 154 приусадебных и 1602 дачных участка, более 26 тыс. гектаров сельхозугодий и десять участков дорог общей протяженностью более 4 км.

Ранее глава области сообщал, что ущерб от паводка на Амуре, разлива малых рек, подъема грунтовых вод в области составил 2,2 млрд рублей, пострадала половина сельхозугодий региона.