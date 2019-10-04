Новые станции метро в Петербурге в первые часы работы приняли более 14 тыс. пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" обслужили в первые часы работы более 14 тыс. пассажиров после открытия в четверг вечером. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городского метрополитена.

В четверг в Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия трех станций Фрунзенского радиуса метрополитена с участием губернатора города Александра Беглова.

"За семь часов работы после открытия (с 16:00) новые станции приняли более 14 тыс. пассажиров", - сказала представитель метрополитена.

Открытие новых станций дважды откладывалось. 5 сентября Беглов посетил их, после чего заявил, что их открытие вновь переносится для наладки и тестирования всех систем для безопасности граждан, они будут работать без пассажиров в тестовом режиме.

Заказчик строительства станций - государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства" - завершил проверку готовности станций к работе 30 сентября. Как сообщил ранее агентству руководитель Северо-Западного управления ведомства Константин Давыдов, все выявленные нарушения, указанные в предписании от 30 августа, устранены.

Строительство объектов велось с 2013 года, они расположены в южной части Фрунзенско-Приморской (пятой) линии Петербургского метрополитена. Участок проходит вдоль улицы Бухарестской во Фрунзенском районе, его пропускная способность составляет 40 пар поездов в час, планируемый объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров в сутки. Совокупная стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 млрд рублей. Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро.