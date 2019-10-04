В Якутии учительница угрожала школьнику физической расправой за потерю тетради

ТАСС, 4 октября. Служебная проверка организована в отношении учительницы английского языка в школе Сунтарского улуса Якутии, которая якобы грубо обращалась с учеником младших классов. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр образования и науки республики Владимир Егоров.

В соцсети "ВКонтакте" была размещена видеозапись, на которой видно, как в коридоре школы женщина грубо трясет мальчика с рюкзаком за одежду, кричит и угрожает приметить физическую силу из-за потери, предположительно, тетрадки.

"Организована служебная проверка, которая прояснит все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будут приняты необходимые меры. Считаю, что такие действия педагога совершенно недопустимы в любых обстоятельствах", - сказал Егоров.

По данным и. о. руководителя управления образования Сунтарского улуса Елены Васильевой, учительница поступила на работу в сентябре 2019 года.